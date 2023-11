Grado, resta invariata la tassa di soggiorno nel 2024

Non cambieranno le quote della tassa di soggiorno a Grado nel 2024: previsti introiti da un milione di euro.

Restano inalterate le tariffe dell’imposta di soggiorno a Grado anche per il 2024, quando si stima che entrerà da questa voce nelle casse comunali e degli operatori del settore circa un milione di euro. La quota della tassa è stata confermata con apposita decisione da parte del commissario straordinario Augusto Viola. I turisti così pagheranno sempre 80 centesimi al giorno per persona negli alberghi da uno o due stelle, 1.10 euro in quelli a tre stelle, mentre la cifra sale a quota 1.50 nei quattro stelle e 1.80 nei cinque stelle. Tariffazione fissata a 0.80 centesimi invece per bed and breakfast, appartamenti, case e affittacamere, così come per le locazioni brevi. La stessa cifra sarà infine incassata dai campeggi a tre stelle, mentre fermarsi in uno a quattro stelle costerà un euro di tassa di soggiorno. Il mantenimento delle quote già in essere, come spiega la relativa delibera commissariale, è stata una decisione presa “di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio e con Promoturismo Fvg”. GUARDA IL VIDEO