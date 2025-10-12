Grado, scoperte palizzate romane con cui capire variazioni livello del mare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre palizzate di epoca romana e altomedievale grazie alle quali è possibile ricostruire le variazioni temporali del livello del mare sono state scoperte sul territorio di Grado.

Le strutture, che risalgono a un periodo compreso tra il I e il VI secolo d.C., sono state messe in luce da ArcheoTest Srl, nel corso di indagini di archeologia preventiva per conto di Irisacqua e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza regionale. Lo studio, condotto con la collaborazione dell’OGS, dell’Università di Bologna e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato pubblicato sulla rivista “Scientific Reports”: è emerso come le palizzate, situate nell’area del castrum gradese, anticamente avevano anche una funzione protettiva contro l’erosione costiera. Grazie ad esse è stato possibile ricostruire sia l’evoluzione dell’ambiente deposizionale dell’area gradese sia i cambiamenti del livello relativo del mare lungo la costa nord-orientale dell’Adriatico.

“Le aree costiere sono tra le più vulnerabili e risultano particolarmente a rischio”, spiega Emiliano Gordini dell’OGS “secondo i rapporti dell’ISPRA, in Italia circa il 30% della popolazione risiede in queste zone e, secondo le stime relative allo scenario climatico meno critico, entro il 2100 il livello del mare potrebbe innalzarsi di circa 0,5 metri con possibili danni ingenti a infrastrutture e insediamenti situati in prossimità del litorale”.

“Anche in passato – aggiunge Dario Gaddi di ArcheoTest Srl – le variazioni del livello del mare hanno avuto un impatto significativo sull’occupazione e sulla distribuzione degli insediamenti umani nelle aree costiere. Fin dalla preistoria, l’uomo ha risposto con interventi anche radicali sull’ambiente naturale, costruendo strutture difensive per preservare l’abitabilità del territorio. Un esempio emblematico è rappresentato da Grado, porto romano e insediamento lagunare la cui storia – conclude Gaddi – si intreccia strettamente con due grandi città adriatiche del mondo antico: Aquileia e Venezia”.