Grande controesodo, traffico intenso ma sotto controllo

L’attesa prima giornata da bollino nero del grande controesodo si è conclusa come previsto, con circa 190.000 veicoli in transito sulla rete autostradale dell’Alto Adriatico. I rientri dalle località balneari e dall’Est Europa hanno provocato code e alcuni disagi. Le principali criticità si sono registrate alla barriera Lisert, che ha registrato 30.000 passaggi, con code di 7 km generate anche a causa della chiusura della superstrada slovena H4. Ma incolonnamenti, fino a 2 km, si sono verificati anche tra la A4 e la A23 al nodo di Palmanova a causa dei vacanzieri diretti verso l’Austria e il centro Europa.

Per domani, domenica 24 agosto, è previsto il “bollino rosso” con circa 180.000 veicoli e possibili code sulla A4 in direzione Venezia. Si prevede un afflusso di circa 26.000 mezzi in entrata a Lisert. Si ricorda inoltre che i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7:00 alle 22:00.