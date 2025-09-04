  • Aiello del Friuli
giovedì 4 Settembre 2025
Cronaca

Grande festa per i 65 anni della Pan, stasera diretta da Codroipo alle 19.30

Sono 150mila le persone attese sabato e domenica per lo spettacolo organizzato per celebrare la ricorrenza.
Redazione
Autore: Redazione

Si avvicina l'appuntamento con la grande festa organizzata a Rivolto per i 100 anni del 2° Stormo e il 65esima anniversario dalla fondazione delle Frecce Tricolori. Sono 150mila le persone attese sabato e domenica per lo spettacolo organizzato per celebrare la ricorrenza.

E già stasera prenderanno il via a Codroipo le Notti Azzurre, appuntamenti organizzati sul territorio a corredo dello spettacolo in cielo e a terra a Codroipo. Un avvio dei festeggiamenti che sarà trasmesso in diretta da Telefriuli questa sera alle 19.30, subito dopo il tg.

