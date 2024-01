Il grande freddo è arrivato in Friuli Venezia Giulia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ inverno vero da oggi anche in Friuli Venezia Giulia, con temperature in diminuzione di almeno 5-7 gradi a causa dell’ingresso anche in Italia di aria fredda di origine artica russa. Almeno fino a venerdì, le temperature minime scenderanno spesso sotto lo zero anche in pianura. E si sono notate nella mattinata di oggi già le prime conseguenze di questo abbassamento drastico delle temperature, con gelate visibili in diverse zone della regione. Un cambio netto rispetto a quanto accaduto sinora: come evidenzia infatti la Società Meteorologica Alpino-Adriatica, “finora si può archiviare questo inverno come uno dei più miti di sempre su gran parte del territorio dell’Alpe Adria”. La seconda parte dell’inverno, però potrebbe essere decisamente diversa dalla prima.

“Sul Carso costiero – sottolinea sempre la Società Meteorologica Alpino-Adriatica – solo 6 su 38 giorni sono stati leggermente più freddi o uguali ai valori normali dell’ultimo trentennio del ventesimo secolo.

L’anomalia positiva più marcata si è verificata nella prima settimana di gennaio con medie giornaliere fino a 5-7 °C più miti rispetto al normale.

Pochissime, solo 5, le giornate con temperature minime sotto lo zero ed addirittura fuori dal comune le 5 giornate con temperature superiori ai 15°C”. Ne deriva un bilancio netto. “Finora l’inverno – conclude la Società – è paragonabile ad una seconda decade di marzo o di novembre della climatologia normale 1971-2000”.