Grande partecipazione alle Rogazioni della Pieve di Gorto

Grande partecipazione questa mattina alla tradizionale Rogazione della Pieve di Gorto, a Forni Avoltri. I fedeli delle parrocchie della Val Degano, Val Pesarina, Valcalda, Sappada e Cercivento si sono ritrovati per l’antico pellegrinaggio a Sigilletto alla presenza dell’Arcivescovo di Udine Monsignor Riccardo Lamba.

Dopo il tradizionale rito del bacio delle croci alla croce della Pieve madre di Santa Maria di Gorto, ha preso avvio la processione verso Frassenetto, accompagnata dal canto delle litanie dei santi e da momenti di meditazione e preghiera. La celebrazione eucaristica si è quindi svolta nella chiesa di San Giovanni Battista di Frassenetto. Nel suo messaggio, Monsignor Lamba ha richiamato i valori della fraternità, della fede condivisa e della pace, invocando la benedizione di Dio sulle famiglie, sul lavoro e sulle comunità della vallata.