Grandi concerti al Friuli: arriva anche Achille Lauro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine si prepara a ospitare un nuovo grande evento musicale: il 3 giugno 2027 allo stadio Friuli salirà sul palco Achille Lauro.

“Dopo Vasco, Ramazzotti, Zucchero e Negramaro… arriva anche Achille Lauro! – ha annunciato suoi social il vicesindaco Alessandro Venanzi –. Udine torna protagonista, con eventi che attraggono pubblico, generano economia e fanno vivere la città. Un risultato di squadra, insieme all’Udinese Calcio 1896, alla Regione e agli operatori del settore”.

Si tratta di un gradito ritorno nel capoluogo friulano per il cantante romano, nativo di Verona. Il 25 luglio del 2019, reduce dal successo di Rolls Royce, si esibì infatti nel piazzale del Castello. Il concerto si inserisce in un calendario sempre più ricco, che restituisce al Friuli il ruolo di grande arena per spettacoli di rilievo nazionale.