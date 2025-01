Grandi feste di Capodanno a Pordenone e Palmanova

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grande successo per le grandi feste di piazza organizzate a Palmanova e Pordenone. Nel capoluogo della Destra Tagliamento, 5 mila persone hanno deciso di festeggiare in piazza XX Settembre al ritmo della musica dance anni ’70 e ’80 suonata dal quartetto internazionale The Boney M. Xperience. Bellissimo e suggestivo l’effetto creato dal pubblico alzando al cielo lo smartphone con torcia accesa. Tra luminarie, decorazioni e canzoni nostalgiche, il Capodanno di Pordenone ha regalato una notte indimenticabile alla piazza stracolma.

Ma una serata magica è anche quella di chi ha deciso di aspettare la mezzanotte in Piazza Grande, a Palmanova. La città fortezza da anni oramai rappresenta il centro di gravità per tanti corregionali della Bassa Friulana. Qui, altre 5 mila persone hanno atteso il countdown allietati dalle musiche hip-hop, funky, house proposte dal dj italo-americano Timothy Dwight. Dopo il grande spettacolo pirotecnico, immancabili i brindisi nei numerosi bar aperti sull’anello.