Grandi nomi alla presentazione della tappa friulana del Giro

GUARDA IL VIDEO Si è aperta con uno struggente omaggio a Bruno Pizzul, in quello che avrebbe dovuto essere il giorno del suo 87esimo, la serata di presentazione della 14esima tappa del Giro d’Italia al Teatro Comunale della sua Cormons. La Treviso-Nova Gorica del prossimo 24 maggio sarà dedicata proprio all’ex telecronista della Nazionale, grande appassionato di ciclismo.

Nel corso della serata condotta da Francesca Spangaro, a spiegare i dettagli della corsa che arriverà in piazza Transalpina è stato il presidente del Comitato di Tappa Paolo Urbani.

Presente in Teatro il vincitore della tappa che nel 1983 arrivò a Gorizia, il grande Beppe Saronni.

La serata, molto partecipata, si è conclusa con un omaggio alle Frecce Tricolori.