Grandinata e maltempo, ai Comuni colpiti anticipati 35 milioni di risarcimento

“Attraverso una norma specifica che sarà inserita nell’assestamento di bilancio 2024 la Regione stanzierà 35 milioni di euro per poter anticipare ai Comuni i fondi necessari a far fronte a lavori di messa in sicurezza di patrimonio pubblico rispetto ai danni conseguenti agli eventi atmosferico che colpirono la regione tra il 13 luglio e il 6 agosto dell’anno scorso”. Lo ha annunciato oggi pomeriggio l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, intervenendo in quarta Commissione del Consiglio regionale nell’ambito della discussione sull’assestamento di bilancio che approderà in Aula dopo la metà di luglio. “La Regione – ha precisato l’assessore – interviene, avvalendosi di quanto previsto dalla norma nazionale che stanzia i fondi di risarcimento per i Comuni delle Regioni colpite, per consentire agli enti locali di proseguire in tempi brevi negli interventi di messa in sicurezza e nei lavori di ripristino dei danni causati dagli eventi meteo avversi a strutture del patrimonio pubblico. Una volta che i fondi statali previsti arriveranno, le Amministrazioni comunali restituiranno le risorse che la Regione oggi anticipa consentendo la riduzione dei tempi di intervento”.