Grandine come palline da tennis, flagellato il Pordenonese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Chicchi di grandine grossi come palline di tennis. Minuti, per fortuna pochi, che ieri sera sono sembrati un’eternità di fronte ad un evento che, sebbene fosse ampiamente previsto – con tanto di allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale – , ha creato non poca apprensione. Specie per chi risiede a Caneva, Sacile, Brugnera, Fontanafredda, Pordenone e Zoppola. Ma anche per chi stava transitando in macchina in quelle zone del pordenonese.

Fortunatamente i danni sono stati contenuti e hanno interessato, soprattutto, le colture. In particolare vigneti.

Chicchi di grandine di diametro anche superiore ai 10 centimetri ma non solo. Piogge localmente intense, in pianura, fino a 47 millimetri in

un’ora con raffiche di vento fino a 90 chilometri orari.

Migliaia i fulmini caduti. I primi scrosci violenti e grandinate si sono verificati nei comuni di Caneva e Sacile, per poi proseguire verso il codroipese, il palmarino e l’area cormonese. Contemporaneamente, temporali si sono sviluppati anche nella bassa pianura e lungo la costa, fino al monfalconese.

La sala operativa della protezione civile ha ricevuto numerose segnalazioni di allagamenti, caduta di alberi e rami lungo la viabilità (a Sacile,

Varmo, Palmanova, Bicinicco, Fiumicello Villa Vicentina, Rivignano Teor, Gradisca d’Isonzo, Cormons, Chiopris-Viscone e San Giovanni al Natisone). I vigili del fuoco hanno effettuato 45 interventi.

Sono stati segnalati, a Palmanova, danni da vento ad alcune coperture e ai pali dell’illuminazione pubblica.

Un incendio boschivo, innescato da un fulmine, si è sviluppato a Resia. E’ stato necessario intervenire con dei lanci d’acqua, dall’alto, per favorire lo spegnimento definitivo del focolaio.

A proposito di incendi, causati dalla caduta di fulmini, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri notte a Varmo dove avevano preso fuoco le travi in legno del tetto di una palazzina di quattro appartamenti. I pompieri hanno provveduto ad estinguere il rogo e a mettere in sicurezza lo stabile, che ha riportato danni al tetto e all’impianto elettrico. Nessuna persona è rimasta ferita e non è stato necessario evacuare lo stabile.

Il secondo incendio si è verificato a Villesse in un’azienda produttrice di ondulati ed imballaggi. Il rogo ha interessato un macchinario. All’arrivo dei vigili del fuoco, era stata fatta già evacuare la fabbrica ed erano iniziate le operazioni di spegnimento delle fiamme.

La gallery con i ‘chicchi’ caduti a Sacile, zona Topaligo