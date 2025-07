Grave incidente a Caneva, 27enne in prognosi riservata

Gravissimo incidente ieri mattina a Caneva, lungo l’ex provinciale 29: un 27enne motociclista si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 63 anni. Il giovane, sbalzato sull’asfalto, è stato trasportato in elicottero a Pordenone, dove si trova in rianimazione in prognosi riservata. Il 27enne di Caneva era in sella alla sua due ruote, una Aprilia Shiver, quando si è scontrato con un’auto. Alla guida della Opel Mokka con cui è avvenuto l’impatto, si trovava una donna di 63 anni, anche lei residente della zona. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto lungo l’ex strada provinciale 29 all’altezza dell’intersezione con via Cadorna, nel territorio del comune di Caneva. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.