Grave incidente stradale a Cividale. Nel corso della norre, un giovane di 22 anni di Valvasone, aplino in servizio a Venzone, ha perso il controllo della propria motocicletta mentre percorreva via Tombe Romane all’incrocio con via Trieste, finendo fuori strada. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno intubato ed elitrasportato il militare all’Ospedale di Udine in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di San Leonardo.