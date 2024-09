Si rifiutò di esibire il green pass, condannato Ugo Rossi

Il Tribunale di Trieste ha condannato in primo grado a sei mesi di pena, con la sospensione condizionale, il consigliere comunale di Insieme Liberi, Ugo Rossi. Nel febbraio del 2022 Rossi si rifiutò di esibire il green pass al ricreatorio Toti, nel capoluogo giuliano, durante un sopralluogo della commissione consiliare di cui faceva parte. Rossi nell’occasione si ribellò alla sorvegliante del Comune e agli agenti della polizia locale che gli avevano chiesto di uscire dal ricreatorio.

La pena per lesioni personali si somma a una precedente condanna a cinque mesi per un simile episodio accaduto all’ufficio postale di viale Raffaello Sanzio, quando Rossi era impegnato per la campagna elettorale da candidato sindaco di Trieste nel 2021.

Ugo Rossi, nel comunicare che è stato condannato anche a pagare 10mila euro di spese processuali e al risarcimento delle parti civili, fa sapere che ricorrerà in appello.

“Rischiavo oltre 7 anni di carcere considerando tutti i capi di imputazione” – commenta. Noi ci aspettavamo la piena assoluzione. Non ci fermeremo – conclude.