Grilli (Lista Fedriga): sensibilizzare il governo sul lavoro degli educatori

Il riconoscimento di lavoro usurante e a rischio. Il consigliere regionale della Lista Fedriga, Carlo Grilli, ha presentato una mozione alla giunta per sensibilizzare il governo sul lavoro degli educatori professionali socio pedagogici, circa 7 mila persone in Friuli Venezia Giulia e oltre 200 mila in Italia. «Con questo documento – spiega Grilli – vogliamo sensibilizzare il governo sulla professione che implica rilevanti responsabilità nella gestione di soggetti fragili».

Al fianco di Grilli, Moreno Castagna, presidente regionale Apei, il quale ha sottolineato come chi svolge questo lavoro «è spesso vittima di aggressioni e il giorno dopo ci ritroviamo faccia a faccia con l’aggressore per proseguire nel percorso educativo».

Oltre alla complessità dell’impiego e alla formazione altamente qualificata richiesta, ovvero la laurea, lo stipendio spesso non arriva a mille e 200 euro, addirittura mille per gli educatori professionali dell’infanzia e per questo, Grilli, ha specificato che «è un primo step per mettere un focus su un settore e un ruolo molto importante per la nostra società».