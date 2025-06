Gruppo Cassa Centrale: approvato bilancio 2024 e rinnovati organi sociali per triennio 2025-2027

L’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca, riunitasi in data odierna a Milano sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi, ha approvato il bilancio separato ed esaminato il bilancio consolidato contenente la prima Rendicontazione consolidata di Sostenibilità riferiti al 2024. L’esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto consolidato pari a € 1.168 milioni, in crescita del 34% rispetto al 2023 (€ 871 milioni). A guidare la crescita le nuove erogazioni di crediti per 8,6 miliardi (+6,3 % anno su anno), per un’esposizione creditizia netta di € 48,6 miliardi (+1,5% nell’anno) e la crescita della raccolta complessiva a € 120 miliardi, di cui 71 di raccolta diretta e 49 di indiretta (rispettivamente + 6,7% e 11% nell’anno). Con il CET1 ratio al 26,8%, la posizione patrimoniale si conferma ai vertici del sistema bancario nazionale, così come la qualità degli attivi che evidenza un NPL ratio netto dello 0,7% e un coverage ratio dell’81%. Nel corso dei lavori assembleari è stata presentata la Rendicontazione consolidata di sostenibilità riferita all’esercizio 2024 predisposta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e del D. Lgs. n. 125/24. I risultati esposti evidenziano l’impegno continuo del Gruppo nelle tematiche di sostenibilità con specifico riferimento all’ambiente, al personale, alle comunità, ai soci e clienti, e alla governance. In controtendenza rispetto ad un contesto che vede una progressiva riduzione delle filiali, il Gruppo mette al centro la presenza nei territori e lo sviluppo delle comunità locali in cui opera: è l’unica realtà bancaria presente in 329 comuni (227 dei quali con meno di 3.000 abitanti).

Le oltre 12mila Persone che lavorano nel Gruppo – numero in crescita costante – hanno fruito di 715 mila ore di formazione. L’incidenza della componente femminile cresce e raggiunge il 44%; si conferma anche l’attenzione del Gruppo verso i giovani talenti, con il 50% dei neoassunti che ha meno di 30 anni. Il Gruppo ha versato nel 2024 € 34,7 milioni ai Fondi Mutualistici per lo sviluppo della Cooperazione e sostenuto oltre 20mila iniziative, per un totale di € 52,6 milioni, con una capillarità di interventi a sostegno dell’ambito socioassistenziale, dello sport e tempo libero, della cultura, formazione e ricerca. Nel corso del triennio 2022 – 2024 il Gruppo ha ridotto le emissioni di anidride carbonica1 del 28,2% grazie alla diminuzione dei consumi e all’incremento dell’acquisto di energia da fonti rinnovabili, che ha raggiunto il 97,4% del totale. L’insieme dei risultati del percorso sostenibile del Gruppo e le progettualità in essere sono pubblicate nella rinnovata sezione “Sostenibilità” del sito www.cassacentrale.it. L’Assemblea ha quindi provveduto al rinnovo degli organi sociali, nominando i 15 componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 – 2027. Sono stati confermati nella carica il Presidente Giorgio Fracalossi e il Vice Presidente Vicario Carlo Antiga, nonché gli Amministratori Sandro Bolognesi, Enrica Cavalli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Roberto Tonca. Neo-nominati sono gli Amministratori Antonio Convertini, Giuseppe Di Forti, Stefano Marzioli, tutti espressione delle Banche azioniste, nonché l’amministratrice esterna Ketty Camuffo, espressione del Socio DZ Bank AG. Per quanto riguarda i quattro Amministratori indipendenti, è stato confermato l’esponente Enrico Macrì e neo-nominate le esponenti Roberta Berlinghieri, Paola Giannotti De Ponti e Maria Rosa Molino. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione di insediamento che ha seguito i lavori assembleari ha confermato quale Amministratore Delegato il Direttore Generale Sandro Bolognesi. Per il Collegio Sindacale, sono stati eletti Maria Cristina Zoppo (Presidente), Alessandro Paolini (Sindaco effettivo) e Lara Castelli (Sindaco effettivo); Sindaci supplenti Anna Maria Allievi e Maurizio Giuseppe Grosso.

“Gli ottimi risultati portati oggi in Assemblea – affermano il Presidente Giorgio Fracalossi e l’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi – confermano il successo del nostro modello di servizio, che mette al centro il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei Soci cooperatori e delle Comunità Locali, promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nei quali il Gruppo opera”. “A questa conferma dei nostri valori identitari – proseguono – si affiancano i progressi significativi che derivano dal nostro percorso sostenibile. La Rendicontazione di sostenibilità in questo senso è una grande occasione per migliorare ancora partendo da dati concreti, e per rendere sempre attuale il nostro essere Gruppo Bancario Cooperativo” .