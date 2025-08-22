Gruppo “Mia moglie” oscurato, Marcolin (Crpo): “Violenza digitale”

“Una storia che ci indica il pericolo, non più tanto emergente, della violenza digitale alla quale purtroppo assistiamo ogni giorno scorrendo le immagini sui social”. Lo afferma Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, commentando la notizia della chiusura del gruppo Facebook “Mia moglie”, nel quale migliaia di iscritti condividevano foto intime delle mogli, o presunte tali, a loro insaputa.
Marcolin ha aggiunto: “Invitiamo ardentemente a segnalare alla Polizia postale ogni simile situazione venisse riscontrata, affinché possano essere presi immediatamente dei provvedimenti”.