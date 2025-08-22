  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 22 Agosto 2025
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca

Gruppo "Mia moglie" oscurato, Marcolin (Crpo): "Violenza digitale"

Lo afferma Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

“Una storia che ci indica il pericolo, non più tanto emergente, della violenza digitale alla quale purtroppo assistiamo ogni giorno scorrendo le immagini sui social”. Lo afferma Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità, commentando la notizia della chiusura del gruppo Facebook “Mia moglie”, nel quale migliaia di iscritti condividevano foto intime delle mogli, o presunte tali, a loro insaputa.

Marcolin ha aggiunto: “Invitiamo ardentemente a segnalare alla Polizia postale ogni simile situazione venisse riscontrata, affinché possano essere presi immediatamente dei provvedimenti”.

