Gsm, vola il fatturato. Deciso l’aumento del capitale sociale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è tenuta l’assemblea CRC di GSM, società partecipata di cui il Comune di Pordenone è socio di maggioranza, durante la quale è stato approvato un bilancio solido e proiettato al futuro.

Ad affermarlo è il sindaco Alessandro Basso che aggiunge: «GSM non è solo mobilità urbana, ma è anche segnaletica, controllo dei parcheggi, gestione di spazi pubblici e molto altro. Una macchina organizzativa che cresce, si innova e guarda oltre i confini della città. Dalla gestione del mercato ittico di Marano Lagunare, fino ai nuovi servizi in arrivo a Gorizia, GSM dimostra di essere un’azienda competente, sostenibile ed efficiente, capace di attrarre interesse anche fuori regione. In vista una ricapitalizzazione per adeguare la struttura a una dimensione più ampia, che garantisca competitività e redditività».

Un’azienda che genera utile, reinveste e offre servizi efficaci ai cittadini, come dimostrato anche con la gestione dello stadio De Marchi.

Il sindaco Basso ha inoltre ringraziato l’amministratore unico Antonio Consorti e tutto il team GSM che rappresentano un motivo di orgoglio per Pordenone e per il nostro territorio.