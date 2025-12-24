Guado del Malina con chiusura automatica, stop agli “Indiana Jones”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Niente più Indiana Jones». È l’invito, diretto e senza giri di parole, del sindaco di Premariacco Michele De Sabata con l’attivazione del nuovo sistema automatico di chiusura del Guado del Malina, in località Casali Malina. Quando l’acqua invade la carreggiata scattano prima i semafori rossi, poi le sbarre che bloccano completamente la strada, accompagnate da luci, sensori e tre telecamere di videosorveglianza. A breve arriverà anche il lettore targhe.

Una misura diventata indispensabile dopo anni di emergenze. Lo scorso marzo un ciclista, ignorando i divieti, fu trascinato dalla piena per circa 200 metri, venendo salvato in extremis con l’elicottero. A gennaio una Panda con due persone a bordo rimase bloccata nel mezzo del passaggio durante un temporale, venendo quasi sommersa. A settembre 2024 un uomo fu recuperato con un’autoscala, mentre ad aprile sempre dello scorso anno un automobilista ubriaco sfidò il divieto finendo denunciato dopo il salvataggio.

Il nuovo impianto, finanziato come intervento urgente di Protezione civile, punta ora a prevenire le sfide alla fretta. Sullo sfondo resta però l’ipotesi più drastica: la chiusura definitiva del tratto, se l’imprudenza dovesse continuare.