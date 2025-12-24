  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 24 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Poveri e al freddo, scatta il piano per aiutare gli “ultimi”
Trieste, è un natale con la bora fortissima
Chiusura macello a Cormons, gli allevatori: “Dove andremo ora?”
Shopping natalizio, regali scelti con attenzione
Guado del Malina con chiusura automatica, stop agli “Indiana Jones”
Nuova galleria Bombi, 12 mila accessi nel primo weekend
Accoltellato in piazza San Giacomo per un debito di droga altrui
Ruba nell’azienda dove lavora: denunciato dipendente infedele
Furgone a fuoco, i pompieri salvano le tubature del gas
Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento
BUSINESS FVG


Cronaca

Guado del Malina con chiusura automatica, stop agli “Indiana Jones”

Sbarre automatiche e telecamere per fermare le sfide alla piena. Negli ultimi due anni una lunga scia di salvataggi e interventi d’emergenza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Niente più Indiana Jones». È l’invito, diretto e senza giri di parole, del sindaco di Premariacco Michele De Sabata con l’attivazione del nuovo sistema automatico di chiusura del Guado del Malina, in località Casali Malina. Quando l’acqua invade la carreggiata scattano prima i semafori rossi, poi le sbarre che bloccano completamente la strada, accompagnate da luci, sensori e tre telecamere di videosorveglianza. A breve arriverà anche il lettore targhe.

Una misura diventata indispensabile dopo anni di emergenze. Lo scorso marzo un ciclista, ignorando i divieti, fu trascinato dalla piena per circa 200 metri, venendo salvato in extremis con l’elicottero. A gennaio una Panda con due persone a bordo rimase bloccata nel mezzo del passaggio durante un temporale, venendo quasi sommersa. A settembre 2024 un uomo fu recuperato con un’autoscala, mentre ad aprile sempre dello scorso anno un automobilista ubriaco sfidò il divieto finendo denunciato dopo il salvataggio.

Il nuovo impianto, finanziato come intervento urgente di Protezione civile, punta ora a prevenire le sfide alla fretta. Sullo sfondo resta però l’ipotesi più drastica: la chiusura definitiva del tratto, se l’imprudenza dovesse continuare.

