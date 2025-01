Ennesima automobile intrappolata nelle acque del guado della Malina, tra Remanzacco e Premariacco.. E’ successo alle 18 a una Fiat Panda nella quale viaggiavano due persone che hanno tentato di attraversare il corso d’acqua nonostante la piena del torrente. I due sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, che hanno convocato i sindaci dei due paesi per valutare le misure necessarie per evitare il ripetersi del problema.