Guardia Costiera soccorre 3 diportisti a Duino

Intervento di soccorso anche da parte del personale delle Capitanerie di porto di Trieste e di Monfalcone, che nel pomeriggio di ieri, hanno prestato aiuto a 3 occupanti di un’unità da diporto. A causa dello sfilamento dell’asse elica dell’imbarcazione, i naviganti hanno rischiato di affondare nel tratto di mare compreso tra Duino e il canale di accesso al porto di Monfalcone.

L’intervento è cominciato intorno alle ore 17:40, a seguito della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa da parte dei 3 diportisti, è ha previsto l’impiego di una motovedetta e di un battello costiero, che ha celermente raggiunto l’imbarcazione e avviato le operazioni di messa in sicurezza, al fine di evitarne la collisione con i bassi fondali.

Le 3 persone sono state tratte in salvo in buono stato di salute, mentre lo scafo è stato condotto verso il cantiere nautico più vicino per il successivo alaggio a terra.