Guardia di Finanza di Udine: un anno di impegno a tutto campo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 251 anni di servizio e non sentirli. In occasione dell’anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, quest’anno coinciso con il 60° anniversario del Soccorso Alpino e con il centenario dei Sciatori del Corpo, anche il Comando di Udine ha presentato il bilancio delle attività svolte tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025.

Con oltre 2.946 interventi e 656 indagini concluse, le Fiamme Gialle friulane proseguono il lavoro di contrasto agli illeciti economico-finanziari e all’infiltrazione della criminalità.

Nonostante i numeri siano inferiori alla media nazionale, l’attività dei finanzieri della provincia di Udine conferma la necessità di mantenere alta la guardia e rafforzare la prevenzione.

Particolarmente significativi i risultati nella lotta all’evasione fiscale: sono stati individuati 123 evasori totali e 246 lavoratori “in nero” o irregolari. L’attenzione si è concentrata anche sull’evasione fiscale internazionale, con 8 casi scoperti e una base imponibile recuperata di oltre 100 milioni di euro. 102 le persone denunciate per reati tributari e cautelati beni per oltre 110 milioni di euro* frutto di evasione e frodi fiscali.

Le verifiche sull’uso corretto dei fondi del PNRR hanno accertato contributi indebitamente percepiti per oltre 720.000 euro e danni erariali complessivi superiori di circa 24 milioni e mezzo di euro. Nell’ambito della criminalità organizzata 21 persone sono state denunciate per riciclaggio, mentre sono stati sequestrati beni per quasi 6 milioni di euro. 226 i chili di stupefacenti sequestrati.

Un capitolo importante riguarda le operazioni di soccorso con i finanzieri di Tolmezzo e Tarvisio che hanno effettuato 175 interventi, salvando 245 e recuperando 11 salme.