Guardia giurata lancia l’allarme al Park Magrini

Una guardia giurata del Corpo vigili Notturni è stata aggredita verbalmente da un gruppetto di stranieri all’esterno del Park Magrini. È accaduto poco dopo le 19.30 di oggi, dietro al Comando della Polizia Locale di via Giaraldini. Sentendosi minacciato, il vigilantes ha lanciato l’allarme ai colleghi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i rinforzi con due pattuglie del Corpo Vigili Notturni e tre della Polizia di Stato. I 4-5 giovani sono stati fermati e identificati all’altezza della Galleria Astra in via Del Gelso. Notizia in aggiornamento