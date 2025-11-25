Guardia Medica di Udine trasloca in città con l’apertura della Casa di Comunità

Dal 1° dicembre il Servizio di continuità assistenziale di Udine (ex Guardia medica) cambia sede: lascia gli spazi dell’IMFR Gervasutta e si trasferisce nella nuova Casa della Comunità di via San Valentino 18, con accesso da via Bersaglio 2. Il passaggio accompagna l’apertura di una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per l’assistenza territoriale, dove cittadini e famiglie potranno trovare un medico h24, infermieri, assistenti sociali e specialisti pronti a offrire cure primarie, supporto per patologie croniche e servizi amministrativi, tutto in un unico luogo.

Il servizio di continuità assistenziale – attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nei prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo e nei festivi dalle 8 alle 20 – garantirà come sempre interventi per problemi di salute che non possono attendere il medico di base. Il nuovo numero da contattare sarà 0432 553600, mentre quello precedente reindirizzerà automaticamente le chiamate.