Guasto al serbatoio Gpl, vigili del fuoco al lavoro per sei ore

E’ durato oltre sei ore, e si è concluso nel cuore della notte, l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti ieri pomeriggio a Povoletto per mettere in sicurezza il serbatoio di gas liquefatto di un’autovettura.

Mentre viaggiava, il conducente dell’auto ha sentito un botto e poi un forte odore di gas. Ha fermato il mezzo e chiesto l’intervento dei pompieri che hanno spostato l’auto portandola in una zona isolata, hanno smontato il serbatoio, risultato poi difettoso, e l’hanno collocato in una vasca piena d’acqua calda per portare il Gpl dallo stato liquido a quello gassoso e farlo bruciare, in maniera controllata da, una torcia.