Guasto alla cisterna di una casa, sversamento di gasolio nella roggia Codafora

Lo sversamento di idrocarburi nella roggia Codafora, in pieno centro a Pordenone, ha un’origine precisa. L’attività d’indagine prontamente svolta da polizia locale, vigili del fuoco, Arpa e protezione civile ha permesso di risalire, in poche ore, alla fonte. Gli accertamenti hanno portato ad un’abitazione, disabitata, in corso Vittorio Emanuele. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che si sia verificato un guasto alla cisterna – esterna alla casa – contenente gasolio da riscaldamento. Rottura dovuta, probabilmente, ad un impianto datato e non più in uso.

Non si sarebbe trattato di dolo, quindi. Ma di un incidente. Per questo, al momento, la cautela è d’obbligo. E soltanto i successivi accertamenti potranno chiarire ulteriormente il quadro della situazione, anche alla luce dei danni provocati dallo sversamento.

L’allarme è scattato nella serata di ieri quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate numerose segnalazioni per la presenza di un forte odore di gas nell’area centrale di Pordenone. Gli accertamenti hanno subito permesso di individuare il problema. Si è quindi messa in modo la macchina operativa, con i volontari della protezione civile che hanno posizionato, in punti precisi della roggia, dei salsicciotti contenitivi.