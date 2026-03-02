Guatemala, il Fvg guida progetto per mamme e bambini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Riparte nel 2026 l’impegno della Confraternita di Misericordia in Guatemala con il progetto “La tutela materno infantile e neonatale nelle comunità rurali”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l’Università di Udine, il Comune di San Giorgio di Nogaro e l’associazione Rekko Guatemala.

Il progetto ha preso il via a febbraio con la partenza di una volontaria e della ginecologa Matilde Degano, del Dipartimento mamma-bambino dell’Azienda sanitaria universitaria. Centrale sarà anche il contributo dell’Università di Udine e dell’Azienda sanitaria, che svilupperanno programmi di formazione online e invieranno medici specializzandi in pediatria e ginecologia a supporto del personale locale.

Le attività prevedono 80 giornate sanitarie nelle comunità rurali di Yepocapa, rivolte a donne in gravidanza e bambini sotto i sei anni, 128 laboratori di educazione alla sessualità per circa 3.000 adolescenti e la realizzazione di un rapporto epidemiologico su nutrizione e abitudini alimentari.

Numeri significativi: 1.560 donne e 2.300 bambini riceveranno assistenza diretta, mentre oltre 15 mila persone beneficeranno indirettamente del miglioramento dei servizi sanitari. In un Paese dove quasi il 45 per cento dei bambini sotto i cinque anni soffre di ritardi nella crescita e dove le gravidanze in età adolescenziale sono molto diffuse, l’intervento mira a rafforzare prevenzione e cura.

Il Comune di San Giorgio di Nogaro sostiene l’iniziativa anche con attività di interculturalità e divulgazione, mentre sono previsti incontri con la comunità italiana in Guatemala e la presentazione finale dei risultati, con il coinvolgimento di PromoTurismoFVG per valorizzare il territorio regionale.