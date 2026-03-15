Guerra in Iran, 200 milioni di rincari per le famiglie del Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’impatto economico della guerra in Iran comincia a farsi sentire anche nella nostra Regione. A due settimane dall’inizio del conflitto, è la Cgia di Mestre a tracciare il primo bilancio. Riflessi completamente diversi, almeno per adesso, rispetto a quanto accaduto, nel febbraio del 2022, quando la Russia attaccò l’Ucraina.

Al netto del caro carburante, le famiglie italiane potrebbero subire un aumento medio su base annua di 350 euro. Partendo da questa ipotesi, la Cgia ha stimato che il rincaro complessivo delle bollette sui bilanci delle 570mila famiglie del FVG potrebbe sfiorare i 200 milioni di euro. Gli aumenti più consistenti si concentrerebbero nella provincia di Udine, con una stima di 86,1 milioni di euro. Seguono Pordenone con 48,2 milioni, Trieste con 41,9 e Gorizia con 23,42.

Il caro carburante e il possibile aumento nei prossimi mesi delle bollette di luce e gas rischiano di diventare uno dei principali fattori di pressione sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. Per mitigare i rincari bisognerebbe tagliare Iva, accise e oneri di sistema.