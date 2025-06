Guerra in Iran, misure di sicurezza rafforzate. Base di Aviano “blindata”

Luoghi di culto e di aggregazione, piazze e siti militari. Uno, in particolare: la base di Aviano che ospita il 31esimo Fighter Wing. Sono i siti – considerati sensibili – sui quali saranno adottate misure di sicurezza speciali. Con un ulteriore impiego di forze dell’ordine e l’ausilio delle specialità della polizia.

Numeri oggi il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, che ha presieduto il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica concentrandosi sui riflessi che la guerra tra Israele e Iran, con il coinvolgimento dell’America, potrebbe avere nella Destra Tagliamento, non ne ha forniti. Ma ha fatto ben intendere che i dispositivi di controllo sono stati rafforzati anche – e soprattutto – a protezione della base di Aviano e dei cittadini americani che vivono nei comuni contermini: Pordenone, Porcia, Fontanafredda, San Quirino e Roveredo in Piano.

Al momento, sebbene il livello di sicurezza alla base militare sia passato da Bravo a Bravo Plus, la situazione può dirsi tranquilla. Non sono infatti arrivati segnali preoccupanti, che facciano temere possibili attacchi terroristici.