Guerra in Iran, unità antiterrorismo a difesa della base di Aviano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le unità antiterrorismo a difesa della base militare di Aviano. Il conflitto in Iran ha imposto una sorveglianza speciale per il sito militare della Pedemontana pordenonese, che ospita il 31esimo Fighter Wing americano. E, quindi, seguendo la direttiva del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il rafforzamento delle misure già in atto. Il livello di allerta, almeno per adesso, non è stato elevato a Charlie. Resta, quindi, Bravo Plus ma è chiaro che l’evoluzione del conflitto, che nel Medio Oriente è diventato di portata regionale, con l’Iran che ha minacciato pesantemente di colpire Stati Uniti e Israele anche fuori dai loro confini nazionali, potrebbe aprire a scenari imprevedibili. Anche nel Friuli Occidentale.

Ieri, durante una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura a Pordenone, sono state individuate le aree sensibili che potrebbero diventare oggetto di attacchi terroristici. Oltre alla base di Aviano, per la quale è stata predisposta una vigilanza serrata con l’impiego delle unità speciali dei carabinieri e della polizia – le Sos e le Uopi – , è stata tracciata la mappa di infrastrutture e luoghi di aggregazione definiti “a rischio”. Come stazioni ferroviarie, luoghi di culto e piazze. Per le quali sono state richieste misure di sorveglianza speciale attraverso l’impiego delle unità antiterrorismo e della tecnologia da impiegare, specialmente, attorno al perimetro della base avianese.