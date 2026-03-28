Guerriglie nella mensa Civiform, coinvolti anche i carabinieri

Non sono state semplici scaramucce ma vere e proprie spedizioni punitive consumate a pochi metri dai carabinieri. I dettagli che emergono dagli scontri che si sono verificati martedì e giovedì al Civiform di Cividale delineano un quadro ad alto rischio.

Tutto è iniziato il 24 marzo, durante il normale orario di lezione. Quello che doveva essere un momento di formazione si è trasformato in un campo di battaglia: 20 giovani di etnia bengalese ed egiziana danno vita a una rissa collettiva, che ha devastato le suppellettili della struttura. Tre minori sono finiti in ospedale, ma è stato solo il preambolo.

Il culmine della violenza è stato toccato due giorni dopo, all’interno della mensa. Qui la tensione tra gruppi di etnia egiziana e afghana è degenerata in un assalto armato. Il dettaglio più inquietante? Le armi improprie: coltelli da cucina sottratti direttamente dai tavoli della mensa, usati insieme a spranghe e bastoni recuperati all’esterno. Il bilancio è di due minori ricoverati d’urgenza a Udine con fratture scomposte ai polsi e lacerazioni craniche.

Non usa mezzi termini il sindacato Sim dei carabinieri dopo la doppia ondata di violenza che ha travolto il Civiform. La segreteria nazionale punta il dito contro i vertici: da tempo era stata segnalata l’inopportunità logistica di far pranzare il personale in un contesto ad “alto potenziale conflittuale”. Eppure, quegli allarmi sono rimasti inascoltati.

“Le nostre richieste sono state ignorate”, attacca il Sim, denunciando una sottovalutazione che ha esposto le divise a rischi inaccettabili. Ora il sindacato esige lo stop immediato, per i carabinieri, alla mensa al Civiform e soluzioni dignitose per chi serve lo Stato. Prima che il prossimo disastro annunciato si trasformi in tragedia.