Dalla guida di Arpa Fvg alla vicepresidenza di Snpa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La prima donna che ricopre il ruolo di vicepresidente del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Anna Lutman, presidente di Arpa Fvg, è stata nominata in questi giorni come vice dell’ente, un ruolo prestigioso per Lutman, laurea in chimica ed entrata in Arpa nel 1999.

Tra le sfide da combattere – spiega – quella della disinformazione. Per quanto riguarda la Regine, grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore Fabio Scoccimarro il quale inoltre traccia le sfide future di Arpa.