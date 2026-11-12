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Guida camion in A23 alterato dall’alcol, denunciato

Sanzioni, denuncia e ritiro della patente per il conducente, un cittadino indiano di 35 anni fermato dalla Polstrada
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

Era alla guida di un camion, in autostrada, con una quantità di alcol nel sangue sei volte superiore il limite consentito dalla legge. E accanto al volante c’era una bottiglia di whisky vuota.

Un cittadino indiano di 35 anni è stato fermato da una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Palmanova lungo la A23, in località Bicinicco. Il mezzo pesante che stava conducendo sbandava vistosamente, costituendo potenzialmente un grave pericolo per gli altri automobilisti, oltre che per se stesso.

Provvidenziale l’intervento degli agenti, che nel primo pomeriggio del 3 novembre lo hanno intercettato e fermato. I controlli immediati hanno permesso di accertare un tasso alcolemico di 3,01 grammi per litro, oltre sei volte il limite consentito agli automobilisti. Per i conducenti professionali, ed è questo il caso, vige la tolleranza zero, cioè il divieto assoluto di assumere alcol prima di mettersi alla guida.

Oltre alla contestazione di varie sanzioni amministrative per 600 euro e al ritiro della patente di guida, per il 35enne è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

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