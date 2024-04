Guida ubriaco e aggredisce i carabinieri: patteggia 1 anno e 2 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato accusato di aver commesso sei reati, tutti collezionati sabato sera nel giro di poche ore: guida in stato di ebbrezza, oltraggio e resistenza con minacce a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e, da ultimo, disturbo della quiete pubblica. Oggi Alex Di Vora, 29 anni di Paularo, ha patteggiato in Tribunale a Udine 1 anno e 2 mesi di reclusione.

Tutto comincia quando, in tarda serata, esce di strada con la propria vettura sulla Tresemane, in Comune di Tavagnacco, abbattendo un cartellone pubblicitario. Chiamati da alcuni passanti, sul posto giungono i carabinieri della Radiomobile di Udine. Alla richiesta di fare l’alcoltest, il giovane chiede l’assistenza dell’avvocato Achille D’Alessandro del Foro di Trieste. Solo dopo il suo arrivo dal capoluogo regionale, il 29enne si sottopone all’esame, con un risultato superiore ai 2 grammi di alcol per litro di sangue. Di Vora dà in escandescenze, minacciando i militari dell’arma. Successivamente, quando comprende che, visto l’alto tasso alcolemico, la sua auto sarà confiscata, s’infuria nuovamente. Ne nasce una colluttazione durante la quale un carabiniere viene ferito al volto con un calcio, con una prognosi di 10 giorni. I militari cercano farlo entrare sull’auto di servizio, ma non ci riescono. In supporto arriva una pattuglia della polizia e le forze dell’ordine riescono a caricarlo sulla pantera, ma lui la danneggia, ferendo leggermente un poliziotto.Stamattina è comparso per direttissima davanti al giudice Roberto Pecile, che ha convalidato l’arresto, disposto per l’uomo l’obbligo di firma giornaliera e dato il proprio consenso al patteggiamento.