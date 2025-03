Guidano senza mai aver conseguito la patente: denunciati

Un cittadino tunisino di 28 anni e un tedesco di 24 sono stati denunciati dalla polizia locale per guida senza patente. Entrambi sono stati fermati a Udine durante un controllo alla circolazione stradale in Borgo Stazione.

Il primo, al volante di un furgone con targa polacca, ha riferito agli agenti di aver dimenticato il documento sul posto di lavoro. Tuttavia gli accertamenti hanno fatto emergere come l’uomo non avesse mai conseguito la patente e che per la stessa violazione era stato già sanzionato alcuni mesi prima.

La vettura condotta dal 24enne tedesco, invece, non era né immatricolata né assicurata. La macchina è stata quindi sequestrata ai fini della confisca.