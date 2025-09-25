Gusti di Frontiera, frico protagonista all’inaugurazione dell’edizione 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ci sono 400 stand con piatti dai quattro angoli del mondo nei 19 borghi tematici di Gusti di Frontiera 2025, ma il protagonista indiscusso dell’inaugurazione di questo pomeriggio è stato il re culinario del territorio, il friulanissimo frico. E’ un’edizione, la ventesima appena partita, che vuole infatti valorizzare le culture gastronomiche di tutti i Continenti partendo però da quella territoriale locale. E nell’anno della capitale europea della cultura la manifestazione si estende anche alla vicina Nova Gorica, per una kermesse sempre più transfrontaliera.