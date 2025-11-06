  • Aiello del Friuli
Cronaca

Ha il divieto di avvicinarsi all’ex moglie, tenta di entrarle in casa: arrestato

L'uomo ha tentato di entrare nell'abitazione dell'ex coniuge a Cordenons
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un uomo di 33 anni dominicano è stato arrestato il flagranza dalla polizia. Aveva il divieto di avvicinarsi all’ex moglie, una cittadina brasiliana, dalla quale aveva avuto tre figli. Nonostante il provvedimento del tribunale dei minori di Trieste, emesso in relazione a pregressi episodi di maltrattamento, l’uomo ha tentato di entrare nell’abitazione dell’ex coniuge a Cordenons. Lei, spaventata, si è barricata in casa e ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno arrestato il 33enne.

Oggi, al termine dell’udienza di convalida, il gip del tribunale di Pordenone ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma e l’applicazione del braccialetto elettronico.

