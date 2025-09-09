“Ha il vestito sporco, glielo puliamo”: via la collana d’oro ad un’anziana

L’hanno prima avvicinata. Poi, con la scusa di pulirle il vestito, le hanno sfilato la collana d’oro che indossava. Due giovani gentili – così li descritti la donna che si è poi rivolta ai carabinieri – che ieri mattina, in viale Zancanaro a Sacile, le hanno fatto notare che aveva il vestito sporco. Mentre uno le parlava, l’altro, spazzolandole il colletto dell’abito, le ha rubato la collana. Poi si sono dileguati.

A Maniago, invece, ieri pomeriggio un’anziana si è fatta raggirare da un sedicente finanziere in borghese che si è presentato a casa sua. La donna ha consegnato nella mani del truffatore oro e gioielli, il cui valore è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.