Ha un arresto cardiaco in pista, la salvano i carabinieri

Ha avuto un improvviso malore mentre oggi pomeriggio, una donna di 52enne, residente nel Friuli Occidentale, si trovava sull’impianto di risalita Busa di Piancavallo. A salvarla sono stati due carabinieri, che si trovavano a poca distanza da lei. Mentre uno ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, l’altro ha preso un defibrillatore. Condotta in motoslitta a Piancavallo, con un’ambulanza, scortata dai carabinieri, è stata poi condotta all’ospedale. Seppure in condizioni serie, la donna è viva.