Ha un doppio lavoro e incassa 570mila euro extra: denunciato sottoufficiale

Un posto nell’Aeronautica militare, con il grado di sergente maggiore. Evidentemente, però, lo stipendio non gli bastava e così dieci anni fa il militare, 46 anni, effettivo alla base di Aviano, ha avviato una florida attività commerciale sconosciuta al Fisco che gli ha permesso di incassare 570mila euro.

Peccato, però, che non avesse chiesto alcun tipo di autorizzazione, violando, tra l’altro, la disciplina sul cumulo degli incarichi.

Le indagini, condotte dalla guardia di finanza di Pordenone sotto la direzione della Procura militare di Verona ed in piena sintonia con la linea gerarchica del sergente, hanno fatto emergere la disinvoltura con cui il 46enne faceva, da tempo, l’intermediario nella compravendita di giochi di magia e pellet e, in un caso, di un’autovettura.

Un vero e proprio business, come emerso dall’analisi dei conti correnti bancari, che, come detto, in due lustri gli ha permesso di incassare oltre mezzo milione di euro.

Il sergente maggiore, che ora potrebbe rischiare il posto di lavoro, è stato denunciato alla Procura militare di Verona per truffa aggravata e continuata nei confronti della sua forza armata.

Il fatto è stato segnalato anche alla Procura della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia e all’Ispettorato per la funzione pubblica, deputato ad attivare l’amministrazione difesa per il recupero dei compensi guadagnati dalle prestazioni svolte senza autorizzazione.