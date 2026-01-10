Ha un infarto, barista morto in casa a 41 anni

Non aveva più avuto contatti con la madre, che risiede a Udine, dal primo gennaio. Ieri, dopo svariati tentativi di raggiungerlo al telefono andati a vuoto, lei ha decisione di dare l’allarme. In via Carnia, a Pordenone, sono stati fatti intervenire i sanitari del 118 con i vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta dell’abitazione dove viveva da solo, e i carabinieri. Lui, un 41enne barista originario dell’Ucraina, Pavlo Yevgeniyovych Volosochuck, era morto a causa di un arresto cardiaco causato da un edema polmonare. Sul posto è stato il medico legale, Barbara Polo Grillo, ad accertare il decesso.