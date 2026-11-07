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Hacker filorussi: taglia sul darkweb per il sindaco di Aviano

Tassan-Zanin: "Qui c'è la base americana ma non ho poteri decisionali sulle scelte militari".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Un comune pordenonese di 9mila abitanti si ritrova improvvisamente tra i bersagli della guerra ibrida di Mosca. È il caso di Aviano, il cui primo cittadino, Paolo Tassan-Zanin, è finito all’interno di una lista di 18 “nemici della Russia” pubblicata sul darkweb due settimane fa da NoName057, noto gruppo hacker filorusso vicino al Gru (i servizi segreti militari di Mosca).

Per chiunque riesca a recuperare dati personali sensibili – indirizzi privati, numeri telefonici personali e email – del sindaco e degli altri soggetti registrati, i cyber-criminali hanno messo a disposizione vere e proprie ricompense in denaro.

La presenza del sindaco di Aviano al fianco di figure istituzionali di primo piano è legata alla presenza sul territorio comunale della base militare americana. Lo stesso Tassan-Zanin si è detto disorientato per l’inserimento del suo nome nell’elenco, sottolineando come la sua carica sia unicamente amministrativa e priva di qualsiasi ingerenza sulle attività interne della struttura militare statunitense o sulla politica estera nei confronti del Cremlino.

Sul fronte delle contromisure, dopo aver avvisato la Polizia Postale, la giunta comunale ha subito mobilitato il team interno di cybersicurezza per verificare la tenuta dei server e dei database municipali. Nessun protocollo di scorta o protezione fisica straordinaria è stato invece ritenuto necessario dalle autorità competenti.

L’inserimento del sindaco di Aviano si inserisce in una lista ben più ampia su cui ora indaga formalmente la Procura di Roma per identificare la matrice degli attacchi e i reali rischi di sicurezza. Oltre a Tassan-Zanin, tra i target italiani figurano il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, e Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale.

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