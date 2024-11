Aveva 4 etti di hashish nella borsa della spesa, arrestato a Udine 30enne pakistano

Stava camminando per strada, quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo, un cittadino pakistano di 30 anni senza fissa dimora, è stato perquisito e gli agenti hanno trovato nella borsa della spesa 4 etti di hashish, suddivisi in altrettanti panetti. Il 30enne è stato arrestato. E’ accaduto venerdì scorso in viale Venezia a Udine. Stamattina il gip del capoluogo friulano Giulia Pussini ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare in carcere. Sempre questa mattina, il gip ha convalidato anche l’arresto dei due uomini, un italiano di 47 anni e un rumeno di 35 anni, trovati giovedì scorso con 3 etti di hashish nascosti nell’automobile in viale XXIII marzo a Udine. Per loro sono state disposte le misure cautelari dell’obbligo di firma e del divieto di dimora in città.