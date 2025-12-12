GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ‘tesoro’, quasi 12 chilogrammi di hashish, era stato trovato un anno fa dagli agenti della squadra mobile di Udine che, armati di pala e picchetti, avevano scavato ai piedi di alcuni alberi a Zugliano di Campoformido, vicino al guado del Cormor.
Per quella vicenda, il Gup di Udine Roberta Paviotti ha condannato con il rito abbreviato Haji Said, pakistano di 33 anni domiciliato a Udine, e Ismail Khan, afghano di 28 anni domiciliato ad Aviano, a due anni e 8 mesi di reclusione ciascuno. Un terzo imputato, Gjorgjio Stomina, 55 anni di origine albanese residente a Latisana, ha invece patteggiato 1 anno di reclusione, pena sospesa.
Grazie ad alcune segnalazioni dei residenti della zona alla polizia locale, gli agenti avevano perlustato il boschetto e trovato tre buche ricoperte di foglie contenenti la dorga. Si sono quindi appostatio fino a quando sono arrivati i due asiatici, che hanno venduto 3 etti di hashish all’albanese per 280 euro. Alla vista degi poliziotti, i tre hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati e arrestati.
Il difensore dei due asiatici, l’avvocato Guido Galletti, ha annunciato appello.
12 chili di hashish in un bosco di Zugliano, due condanne
