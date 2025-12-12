12 chili di hashish in un bosco di Zugliano, due condanne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il ‘tesoro’, quasi 12 chilogrammi di hashish, era stato trovato un anno fa dagli agenti della squadra mobile di Udine che, armati di pala e picchetti, avevano scavato ai piedi di alcuni alberi a Zugliano di Campoformido, vicino al guado del Cormor.

Per quella vicenda, il Gup di Udine Roberta Paviotti ha condannato con il rito abbreviato Haji Said, pakistano di 33 anni domiciliato a Udine, e Ismail Khan, afghano di 28 anni domiciliato ad Aviano, a due anni e 8 mesi di reclusione ciascuno. Un terzo imputato, Gjorgjio Stomina, 55 anni di origine albanese residente a Latisana, ha invece patteggiato 1 anno di reclusione, pena sospesa.

Grazie ad alcune segnalazioni dei residenti della zona alla polizia locale, gli agenti avevano perlustato il boschetto e trovato tre buche ricoperte di foglie contenenti la dorga. Si sono quindi appostatio fino a quando sono arrivati i due asiatici, che hanno venduto 3 etti di hashish all’albanese per 280 euro. Alla vista degi poliziotti, i tre hanno cercato di fuggire, ma sono stati bloccati e arrestati.

Il difensore dei due asiatici, l’avvocato Guido Galletti, ha annunciato appello.