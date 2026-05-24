Oltre 2 chili di hashish in auto e coca in tasca: arrestati un uomo e una donna a Udine

Più di due chili di hashish nascosti in auto, suddivisi in 20 involucri, e alcuni grammi di cocaina addosso al conducente. È il bilancio del sequestro effettuato dai carabinieri della Stazione di Udine Est, che hanno arrestato un uomo di 47 anni e una donna di 50, entrambi residenti nel capoluogo friulano, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nella serata di giovedì 21 maggio. In via della Valle i militari hanno fermato un veicolo con a bordo i due sospetti, notando subito un evidente stato di agitazione. La successiva perquisizione del mezzo e delle persone ha portato al ritrovamento di due chili di hashish all’interno dell’abitacolo e, nelle tasche del 47enne, 2 grammi di cocaina. L’intero quantitativo di stupefacente è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata trasferita alla casa circondariale di Trieste, mentre l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Udine, entrambi a disposizione dell’autorità giudiziaria.