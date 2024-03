Hashish e coca ai minori al Parco Moretti: arrestato 20enne

Spacciava hashish e cocaina al Parco Moretti di Udine, anche ai minori che frequentano l’area verde. Per questo motivo un pakistano di 20 anni, ospite dell’ex caserma Cavarzerani di via Cividale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al Parco Moretti di Udine.

La mattina di mercoledì scorso, 13 marzo, la pattuglia di una Volante, nel corso di una perlustrazione del parco, ha sorpreso l’uomo attorniato da alcuni ragazzi minorenni. I giovani, appena notati gli agenti, sono scappati, lasciando solo lo straniero. Non potendo più fuggire senza essere visto, con nonchalance lo spacciatore si è seduto su una panchina facendo cadere qualcosa a terra. Il successivo controllo ha portato a scoprire sotto la panca un panetto di hashish di un etto circa e un sacchetto con una pietra di cocaina di circa 4 grammi. Raggiunto e perquisito, lo straniero è stato trovato in possesso di ulteriori grammi di hashish. Il ventenne è stato così arrestato per detenzione illecita finalizzata allo spaccio, aggravata dalla vicinanza con le scuole e la frequentazione del parco da parte dei minorenni.

Dopo la convalida dell’arresto, il 20enne ora si trova in custodia cautelare presso il carcere di via Spalato.