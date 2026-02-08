Si libera dell’hashish gettando un fazzoletto: arrestato 63enne a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato un fazzolettino di carta, lasciato cadere all’arrivo dei carabinieri in un bar di Udine, a tradire uno straniero di 63 anni residente a Udine. All’interno i militari hanno trovato due piccoli involucri contenenti 15 grammi di hashish. E’ da quel gesto sospetto, eseguito nel tentativo di non attirare l’attenzione, che sono scattate le verifiche che hanno portato all’arresto dell’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è avvenuto in un pubblico esercizio della zona sud-ovest della città e ha portato alla successiva perquisizione dell’abitazione del 63enne, dove sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish e circa 4.000 euro in contanti, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro. Dagli accertamenti in banca dati è emerso inoltre che sull’uomo pendeva una precedente condanna a due anni per reati analoghi. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato condotto nel carcere di via Spalato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.