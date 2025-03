Hashish venduto su Telegram con criptovalute: due arresti, sequestrato un chilo di droga

Un chilo di hashish sequestrato e due giovani spacciatori arrestati. E’ il risultato di un’operazione della Guardia di Finanza di Pordenone che ha scoperto l’ennesimo episodio di acquisto e vendita di droga su Telegram utilizzando criptovalute.

Le indagini hanno preso il via dall’intercettazione di un pacco sospetto proveniente dalla Spagna e destinato a un giovane della provincia. Insospettiti dal contenuto, le fiamme gialle hanno effettuato controlli approfonditi, scoprendo che il pacco conteneva ben 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1.034 grammi. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Procura della Repubblica di Pordenone, i finanzieri hanno sostituito il contenuto del pacco e lo hanno riposizionato in una cassettiera stradale, simulando una consegna automatizzata. Il giorno seguente, due giovani incensurati, appena maggiorenni, si sono presentati per il ritiro della merce. Ma il ‘pacco’ era servito. I finanzieri, appostati nelle vicinanze, sono intervenuti prontamente, bloccando i due ragazzi e identificandoli come i reali acquirenti della droga.

Le indagini hanno rivelato che i giovani avevano ordinato la sostanza stupefacente su un canale Telegram, pagandola in anticipo con criptovalute. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di altra droga, tra cui hashish e marijuana, nonché di una somma di denaro contante pari a 5.170 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il padre di uno dei due ragazzi ha cercato di scagionare il figlio, dichiarando di essere il proprietario della marijuana, detenuta per uso personale. Tuttavia, è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone per l’avvio del percorso di recupero. Droga e denaro sono stati sequestrati.