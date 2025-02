Hit parade delle multe a Udine, scoppia la bufera sul ‘Multometro’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine tiene banco il caso del “Multometro”, la classifica esposta – sembra solo per un giorno – nella bacheca del Comando della Polizia Locale. La ‘hit parade’ riportava l’elenco dei dipendenti più “produttivi” durante il mese di gennaio, con un minimo di 11 e un massimo di 175 multe elevate per vigile. 2.972 le contravvenzioni staccate lo scorso mese, un numero superiore rispetto l’obiettivo delle 2.500 multe mensili. Il Comando di via Girardini, infatti, ogni anno emette circa 30mila sanzioni in media.

Il tabellone, utilizzato come strumento di monitoraggio interno, è stato subito rimosso, ma la vicenda ha suscitato incredulità sia nell’opposizione in Consiglio comunale che nel principale sindacato di categoria, il S.A.Po.L. F.V.G. (Sindacato Autonomo di Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia), che rappresenta il 70% del personale.

Il Segretario regionale Beppino Fabris ha criticato duramente il metodo: “È un meccanismo sbagliato e poco elegante, che non dà quello che dovrebbe dare a un servizio pubblico. L’obiettivo è erogare servizi e farlo bene, non valutare la quantità”. Anche la politica è intervenuta. Il consigliere di minoranza Loris Michelini (Identità Civica) ha puntato il dito contro l’Assessore alla Polizia Locale, Rosy Toffano: “È davvero singolare che prenda le distanze dal Comando e avvii accertamenti. L’indirizzo politico dovrebbe darlo lei, così pure gli obiettivi”.