Hotspot, la polemica da Jalmicco si sposta in montagna

Un danno colossale al turismo, insostenibile per Palmanova. E’ questo in sintesi il cuore del messaggio che il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini ha inviato ai ministri al Turismo Santanchè e alla cultura Sangiuliano, riguardo alla possibile istituzione di un hotspot per richiedenti asilo nell’ex Caserma Lago di Jalmicco, frazione di seicento abitanti della città stellata.

Una comunità ritenuta troppo piccola per assorbire l’impatto di un centinaio di migranti, e che significherebbe anche un danno, secondo il sindaco, per il turismo della città patrimonio Unesco.

Nel frattempo la polemica sulla creazione di un hotspot, necessario in Friuli dopo la decisione di chiudere l’ex caserma Cavarzerani che oggi ospita più di cinquecento persone, tocca anche la montagna. Il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli infatti ha commentato come sarebbe meglio cercare un altra location per l’hotspot, “magari” dice Novelli “una ex caserma in montagna, che non interferisca con le comunità locali con esperimenti come l’accoglienza diffusa.” E ancora “una delle caserme non più in uso in aree isolate, presso la quale ospitare i migranti”.

E non è tardata la risposta delle opposizioni, con il Gruppo dell’Alto Friuli del Patto per l’Autonomia che ha rimarcato: “persone isolate e ghettizzate in montagna, una sintesi irricevibile, umanamente e politicamente. La montagna non è una landa desolata abitata da poche anime sulla quale poter scaricare un problema. Riteniamo che sia necessario e urgente rimettere mano alle politiche sull’accoglienza, poiché quelle attualmente operative” conclude Patto per l’Autonomia “si rivelano inadeguate se non dannose”. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO